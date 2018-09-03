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3 сентября 2018, 15:28



На стадионе «Заполярник» состоялось открытие 38-го розыгрыша Кубка «Заполярной правды» по футболу.

Нельзя сказать, что команды радовали множеством опасных моментов у ворот, но и скучать зрителям точно не пришлось. И если в «ДинРеме» выделялись отдельные игроки, способные своим упорством раз за разом вскрывать защитные ряды соперника, «Алания», напротив, выделялась командной игрой и сплоченностью. Довольно неплохо себя показали вратари, во многом благодаря которым первый тайм завершился без забитых голов. После перерыва напряжение на поле стало нарастать. Игроки все больше фолили, при этом у некоторых из них заметно сдавали нервы. На 55-й минуте «Алания» вышла вперед благодаря стараниям Аслана Хугаева. На это «ДинРем» подключил резервы и в одной из атак вынудил соперника нарушить правила во вратарской штрафной. К мячу подошел Хабиб Абдулаев, один из самых активных в составе своей команды, однако его 11-метровый удар парировал вратарь. Ни одна из команд до последнего не хотела уступать. Временами могло показаться, что вот-вот на поле вспыхнет настоящая потасовка. К счастью, до этого дело не дошло. Тем не менее именно неспортивное поведение привело к очередному голу, когда судья вслед за красной карточкой, выписанной одному из игроков «ДинРема», указал и на пенальти, реализованный на 88-й минуте Наилом Гусейновым. Итог встречи – 2:0 в пользу «Алании». Результаты игр 1/8 финала Кубка «ЗП»: «Алания» - «ДинРем» - 2:0, «Механик» - «Алиабад» - 1:1 (5:4 по пенальти), «Обогатитель» - «Металлист Сибири» - 0:5, «Туран» - «Мотор» - 6:5, «Химик» - «Транспортник» - 3:4, СКГМИ – «Юлдыз» - 4:2, «Шахтер» - «Строитель» - 0:14. «Масаллы» автоматически прошел в следующую стадию из-за снятия «Океана» с розыгрыша. Таким образом, в 1/4 финала, которая пройдет в эту субботу, встретятся «Механик» со «Строителем», «Масаллы» с «Аланией», «Металлист Сибири» с СКГМИ и «Транспортник» с «Тураном».

Просмотров:160 Открытие турнира на призы старейшей газеты города получилось захватывающим. В стартовом матче на поле вышли финалисты прошедшего Кубка Норильска – «ДинРем» и «Алания». В их предыдущей встрече победу праздновал «ДинРем», поэтому для «Алании», прошлогоднего обладателя Кубка «ЗП», отчетный матч стал своего рода реваншем.Нельзя сказать, что команды радовали множеством опасных моментов у ворот, но и скучать зрителям точно не пришлось. И если в «ДинРеме» выделялись отдельные игроки, способные своим упорством раз за разом вскрывать защитные ряды соперника, «Алания», напротив, выделялась командной игрой и сплоченностью. Довольно неплохо себя показали вратари, во многом благодаря которым первый тайм завершился без забитых голов.После перерыва напряжение на поле стало нарастать. Игроки все больше фолили, при этом у некоторых из них заметно сдавали нервы. На 55-й минуте «Алания» вышла вперед благодаря стараниям Аслана Хугаева. На это «ДинРем» подключил резервы и в одной из атак вынудил соперника нарушить правила во вратарской штрафной. К мячу подошел Хабиб Абдулаев, один из самых активных в составе своей команды, однако его 11-метровый удар парировал вратарь.Ни одна из команд до последнего не хотела уступать. Временами могло показаться, что вот-вот на поле вспыхнет настоящая потасовка. К счастью, до этого дело не дошло. Тем не менее именно неспортивное поведение привело к очередному голу, когда судья вслед за красной карточкой, выписанной одному из игроков «ДинРема», указал и на пенальти, реализованный на 88-й минуте Наилом Гусейновым. Итог встречи – 2:0 в пользу «Алании».Результаты игр 1/8 финала Кубка «ЗП»: «Алания» - «ДинРем» - 2:0, «Механик» - «Алиабад» - 1:1 (5:4 по пенальти), «Обогатитель» - «Металлист Сибири» - 0:5, «Туран» - «Мотор» - 6:5, «Химик» - «Транспортник» - 3:4, СКГМИ – «Юлдыз» - 4:2, «Шахтер» - «Строитель» - 0:14. «Масаллы» автоматически прошел в следующую стадию из-за снятия «Океана» с розыгрыша.Таким образом, в 1/4 финала, которая пройдет в эту субботу, встретятся «Механик» со «Строителем», «Масаллы» с «Аланией», «Металлист Сибири» с СКГМИ и «Транспортник» с «Тураном».