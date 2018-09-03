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3 сентября 2018, 15:34



Стартовал 27-й чемпионат России по мини-футболу. МФК «Норильский никель» гостил в Самаре, где уступил в первом матче тура местному «Динамо» – 2:4.

После перерыва на площадке стало еще жарче. Динамовцы прекрасно понимали, что от исторического для себя события их отделяет всего один шаг. Даже когда Ляпин на 36-минуте воспользовался нерасторопностью защиты «Норникеля» и увеличил преимущество своей команды до 4:1, хозяева не сбавляли обороты. Как часто бывает в таких ситуациях, гости заменили вратаря на пятого полевого, но и это им мало чем помогло. «Динамо» продолжало держать оборону, в то время как «Норникелю» по-прежнему не хватало остроты в атаке. И лишь за минуту до финальной сирены Котляров сумел сократить отрыв, ударом из района десятиметровой отметки записав на свой счет дубль, - 4:2. Вторая игра тура между «Динамо-Самара» и «Норильским никелем» состоится сегодня, 3 сентября. В следующем туре, 7 и 8 сентября, норильчане сыграют на выезде с КПРФ. Первая домашняя встреча «Норникеля» назначена на 3-4 ноября в рамках шестого тура против «Синары». В остальных встречах зафиксированы следующие результаты: «Сибиряк» - БЛиК – 10:6, «Тюмень» - «Синара» - 3:3, КПРФ – «Новая генерация» - 4:2, «Ухта» - «Газпром-Югра» - 2:6.

Просмотров:178 Мало кто мог предположить, что норильчане проиграют дебютанту лиги. Начав матч довольно уверенно, гости уже на четвертой минуте вышли вперед: Сергеев перехватил мяч, отыграл на партнера по команде и после ответного паса сделал выверенную передачу с правого фланга на Котлярова, который и поразил ворота Поддубного, - 0:1. Спустя примерно минуту тот же Котляров имел еще один шанс отличиться, однако не воспользовался выходом один на один. Игра шла по задуманной норильчанами схеме, казалось, что ничто не помешает им увеличить свое преимущество. Однако сперва на десятой, а затем и на 14-й минутах мяч оказался в воротах Белова, и в обоих случаях постарался Шевчук: в первом случае он великолепно ударил в падении, а затем воспользовался передачей из глубины площадки и также мастерски послал мяч в сетку - 2:1. Ошарашенные таким ходом встречи северяне все чаще стали совершать ошибки. Один из таких браков в обороне привел к очередному пропущенному голу: Адамов головой технично отыграл на Симакова, и 11-й номер самарцев сильным ударом вколотил снаряд в сетку - 3:1.После перерыва на площадке стало еще жарче. Динамовцы прекрасно понимали, что от исторического для себя события их отделяет всего один шаг. Даже когда Ляпин на 36-минуте воспользовался нерасторопностью защиты «Норникеля» и увеличил преимущество своей команды до 4:1, хозяева не сбавляли обороты. Как часто бывает в таких ситуациях, гости заменили вратаря на пятого полевого, но и это им мало чем помогло. «Динамо» продолжало держать оборону, в то время как «Норникелю» по-прежнему не хватало остроты в атаке. И лишь за минуту до финальной сирены Котляров сумел сократить отрыв, ударом из района десятиметровой отметки записав на свой счет дубль, - 4:2.Вторая игра тура между «Динамо-Самара» и «Норильским никелем» состоится сегодня, 3 сентября.В следующем туре, 7 и 8 сентября, норильчане сыграют на выезде с КПРФ. Первая домашняя встреча «Норникеля» назначена на 3-4 ноября в рамках шестого тура против «Синары».