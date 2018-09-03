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3 сентября 2018, 15:47



Два поджога совершены в Норильске в эти выходные.

В этот же вечер загорелся автосервис в районе улицы Вокзальной. Здесь было два очага возгорания, значительно удаленных друг от друга, - наружная стена и входная дверь. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причина – поджог неизвестных лиц. Материалы по данным пожарам переданы в городское ОМВД.

Просмотров:216 В субботу ночью неизвестные подожгли квартиру на Шахтерской, 9Б, в Кайеркане. Предполагается, что злоумышленники решили просто попугать хозяев, которые в момент поджога были дома. Жильцы квартиры сами потушили горящую входную дверь.В этот же вечер загорелся автосервис в районе улицы Вокзальной. Здесь было два очага возгорания, значительно удаленных друг от друга, - наружная стена и входная дверь. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причина – поджог неизвестных лиц.Материалы по данным пожарам переданы в городское ОМВД.