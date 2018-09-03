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3 сентября 2018, 16:16



Почти пять часов понадобилось трем пожарным расчетам, чтобы потушить полыхающее здание в центре города.

Яркое пламя и черные клубы дыма привлекли сотни зевак. Сотрудникам полиции даже пришлось разгонять собравшихся автомобилистов, а подъездные дороги на время перекрыть. Об ущербе речь не идет. Здание аварийное. На место тушения прибыл и глава города Ринат Ахметчин. Дом № 8 на Павлова построили в 1953 году. В 1990-х он был расселен. Дальнейшая судьба его пока не решена. Соседний дом, по Павлова, 6, стоит в плане на реконструкцию. Единого мнения относительно дома-погорельца пока нет. Николай Жигулин, заместитель главы по городскому хозяйству, отметил, что варианты спасения есть, есть даже пример такого спасения - дом на ул. Б. Хмельницкого, 1. Однако такие работы потребуют внушительных капиталовложений. В ближайшей перспективе они пока не значатся.

Просмотров:227 Нежилой дом на Павлова, 8, горел 1 сентября. Сигнал о возгорании поступил в 16.37. Сначала загорелся мусор на 4-м этаже здания, затем огонь перешел на деревянные конструкции кровли и охватил в общем 150 квадратных метров площади. В настоящий момент пожарные дознаватели рассматривают две причины пожара. Так как здание обесточено, воспламенение могло произойти либо в результате неосторожного обращения с огнем, либо при проведении огневых работ.Яркое пламя и черные клубы дыма привлекли сотни зевак. Сотрудникам полиции даже пришлось разгонять собравшихся автомобилистов, а подъездные дороги на время перекрыть.Об ущербе речь не идет. Здание аварийное. На место тушения прибыл и глава города Ринат Ахметчин.Дом № 8 на Павлова построили в 1953 году. В 1990-х он был расселен. Дальнейшая судьба его пока не решена. Соседний дом, по Павлова, 6, стоит в плане на реконструкцию. Единого мнения относительно дома-погорельца пока нет. Николай Жигулин, заместитель главы по городскому хозяйству, отметил, что варианты спасения есть, есть даже пример такого спасения - дом на ул. Б. Хмельницкого, 1. Однако такие работы потребуют внушительных капиталовложений. В ближайшей перспективе они пока не значатся.