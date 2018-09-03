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3 сентября 2018, 16:51



Сегодня несколько сотен норильчан почтили память жертв террористических атак, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Сегодня на Театральной площади Норильска творческие коллективы города, учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательных школ, члены общественных организаций и неравнодушные жители города собрались, чтобы почтить память погибших во время террористических актов и объединиться в желании противостоять распространению террористической угрозы в нашем городе, стране, мире. Молодые норильчане стали участниками акции «Возьмемся за руки, друзья» и запустили в небо белые воздушные шары, отдав дань памяти всем погибшим от рук террористов.

Просмотров:156 Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.Сегодня на Театральной площади Норильска творческие коллективы города, учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательных школ, члены общественных организаций и неравнодушные жители города собрались, чтобы почтить память погибших во время террористических актов и объединиться в желании противостоять распространению террористической угрозы в нашем городе, стране, мире. Молодые норильчане стали участниками акции «Возьмемся за руки, друзья» и запустили в небо белые воздушные шары, отдав дань памяти всем погибшим от рук террористов.