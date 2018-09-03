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3 сентября 2018, 19:21



Норильская техническая библиотека приобрела новую прописку и перебралась в Старый город на улицу Октябрьскую, дом 6. При этом она заметно модернизировала форму работы с современными читателями, в том числе виртуальными.

«Впервые техническая библиотека была сформирована норильскими строителями, приехавшими в 1938 году обустраивать эти широты. За 80 лет своего существования она, естественно, претерпела огромное количество изменений и в нынешнем виде ее нельзя представить без использования автоматизированных библиотечных процессов. Так что сегодня стартовала библиотека нового формата», - отметила Елена Салимжанова, заместитель директора Центра инженерного сопровождения производства ЗФ «Норникеля». Отличный ремонт и удобство размещения обеспечил для библиотеки Заполярный филиал «Норникеля», сотрудники которого могут беспрепятственно пользоваться ресурсами в рамках данного культурно-информационного пространства для работников Заполярного филиала, Мончегорска и головного офиса. К тому же информационное поле расширилось благодаря тому, что библиотека имеет доступ к базе государственной публичной научно-технической библиотеки России. В новом здании на Октябрьской есть комфортный читальный зал и «правильные», сконструированные под заказ специалистов НТБ, помещения для фондов. Три кабинета заняты под книгохранилища со специальной литературой: альманахами, сохранившимися ценными и раритетными экземплярами, по которым некоторые пользователи библиотеки до сих пор пишут научные и исследовательские работы. Всего в библиотеке, которая сегодня официально является отделом Центра инженерного сопровождения производства Заполярного филиала «Норникеля», 21 тысяча единиц хранения и 77 тысяч «оцифрованных» технических изданий - по геологии, металлургии, физике, химии, технологии горных выработок и т. д. Экскурсию по новой библиотеке для СМИ города провела заместитель начальника информационного отдела ЦИСП Наталья Гуськова. «Достоверность и оперативность в предоставлении справочно-информационных услуг специалистам горно-металлургической отрасли - наше кредо, - рассказала она. - Тем более мы - единственный в городе научно-технический центр. Кстати, раньше для читателей мы делали копии на дисках, а сейчас каждый может зайти на корпоративный портал или заказать нужную статью у нас».

Просмотров:125 Напомним, история НТБ тесно связана с освоением богатейшего в мире месторождения руд цветных металлов и строительством норильского комбината. В 2016 году библиотека перешла в состав одного из подразделений "Норникеля", а именно - в Центр инженерного сопровождения производства. Сегодня для сотрудников ЗФ созданы веб-сайт и система «личного кабинета», в электронном каталоге можно найти необходимую литературу, познакомиться с поступлением новинок и тематическими подборками.Отличный ремонт и удобство размещения обеспечил для библиотеки Заполярный филиал «Норникеля», сотрудники которого могут беспрепятственно пользоваться ресурсами в рамках данного культурно-информационного пространства для работников Заполярного филиала, Мончегорска и головного офиса. К тому же информационное поле расширилось благодаря тому, что библиотека имеет доступ к базе государственной публичной научно-технической библиотеки России.В новом здании на Октябрьской есть комфортный читальный зал и «правильные», сконструированные под заказ специалистов НТБ, помещения для фондов. Три кабинета заняты под книгохранилища со специальной литературой: альманахами, сохранившимися ценными и раритетными экземплярами, по которым некоторые пользователи библиотеки до сих пор пишут научные и исследовательские работы. Всего в библиотеке, которая сегодня официально является отделом Центра инженерного сопровождения производства Заполярного филиала «Норникеля», 21 тысяча единиц хранения и 77 тысяч «оцифрованных» технических изданий - по геологии, металлургии, физике, химии, технологии горных выработок и т. д.Экскурсию по новой библиотеке для СМИ города провела заместитель начальника информационного отдела ЦИСП Наталья Гуськова.