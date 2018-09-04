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4 сентября 2018, 10:46



Поход в клуб закончился для 19-летней норильчанки ущербом в 30 тысяч рублей.

Когда девушка обнаружила, что деньги с карты исчезли, обратилась в полицию. Стражи порядка установили личность подозреваемого и завели на него уголовное дело по статье «Кража с банковской карты». 22-летнему норильчанину грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Просмотров:256 Доверчивая девушка дала своему приятелю банковскую карту, чтоб он оплатил заказанный алкоголь. Сообщила при этом пин-код. А парень оказался непорядочным и, воспользовавшись моментом, обналичил 30 тысяч рублей, которые потратил впоследствии на свои нужды.Когда девушка обнаружила, что деньги с карты исчезли, обратилась в полицию. Стражи порядка установили личность подозреваемого и завели на него уголовное дело по статье «Кража с банковской карты». 22-летнему норильчанину грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.