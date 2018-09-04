Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 сентября 2018, 12:07



1 сентября начал свою работу обновленный сайт санатория «Заполярье».

Простота и актуальность информационного контента дополнена красочными фотографиями и видеороликами, в которых показаны особенности семейного отдыха в санатории «Заполярье», все эксклюзивные возможности и предложения для лучшего и комфортного времяпрепровождения на территории. На новом сайте можно воспользоваться формой бронирования, которая позволяет с легкостью забронировать необходимую категорию номера, выбрать оздоровительную или санаторно-курортную путевку и оплатить все в режиме онлайн. Для продвинутых интернет-пользователей есть возможность забронировать отдых через социальные сети ВКонтакте, Facebook и Instagram. Санаторий «Заполярье» находится в центральном районе г. Сочи, на берегу Черного моря. Общий номерной фонд санатория составляет 650 комфортабельных номеров. На территории санатория в 16,5 га находится все необходимое для отдыха и оздоровления: медицинский центр, клиника эстетической медицины Zestetic, современный фитнес-клуб Zfit, открытые спортивные площадки, дендропарк с редкими и экзотическими реликтовыми растениями, пляж 1-й (высшей) категории, открытые бассейны с водными горками, разнообразные бары и рестораны, SPA-центр, детский развлекательный центр и торговые галереи, а также одна из лучших анимационных команд на Черноморском побережье.

Просмотров:209 Сайт санатория www.zapolarye.ru представляет собой концепцию единения минимализма и информативности. Основой для создания нового сайта послужила идея показать все возможности для отдыха и оздоровления в санатории «Заполярье». Создав удобную навигацию в сочетании с современным дизайном и красочным контентом, сайт стал более функциональным и удобным для пользователя.Простота и актуальность информационного контента дополнена красочными фотографиями и видеороликами, в которых показаны особенности семейного отдыха в санатории «Заполярье», все эксклюзивные возможности и предложения для лучшего и комфортного времяпрепровождения на территории.На новом сайте можно воспользоваться формой бронирования, которая позволяет с легкостью забронировать необходимую категорию номера, выбрать оздоровительную или санаторно-курортную путевку и оплатить все в режиме онлайн. Для продвинутых интернет-пользователей есть возможность забронировать отдых через социальные сети ВКонтакте, Facebook и Instagram.