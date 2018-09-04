Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 сентября 2018, 12:15



МФК «Норильский никель» уступил во втором матче первого тура Суперлиги против «Динамо-Самара» - 0:5.

Несмотря на наличие опасных моментов у ворот обеих команд, первый тайм завершился без забитых голов. После перерыва обоюдный прессинг продолжился, но в отличие от северян самарцы смогли максимально использовать свои возможности. На 31-й минуте Крылов получает выверенную передачу с фланга и технично одним касанием переправляет мяч в ворота Бондарева - 1:0. Спустя две минуты динамовцы разыгрывают угловой, который точным ударом в цель завершает Симаков, - 2:0. А еще через две минуты свое имя в протокол к матчу вписал Заболонков - 3:0. Норильчане были вынуждены выпустить пятого полевого, но и это не сработало: Поддубный и Коробейников довели счет до разгромного - 5:0. «Первый тайм был равный, затем играли до ошибки. Сопернику повезло, он забил и повел в счете. Мы не нашли ни сил, ни ресурсов, чтобы отыграться. Будем разбираться. Надеюсь, что в будущем это не повторится», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. По итогам первого тура северяне разместились на девятом месте (всего в лиге десять команд). В следующем туре, 7-8 сентября, они на выезде сыграют против КПРФ.

Просмотров:184 Норильчанам стоит поскорее забыть поездку в Самару, где подопечные Александра Соколова в двухматчевом противостоянии против дебютанта лиги не набрали ни одного очка. Напомним, первый матч тура также закончился не в пользу гостей – 2:4. И вот очередное поражение, на этот раз с крупным счетом.Несмотря на наличие опасных моментов у ворот обеих команд, первый тайм завершился без забитых голов. После перерыва обоюдный прессинг продолжился, но в отличие от северян самарцы смогли максимально использовать свои возможности. На 31-й минуте Крылов получает выверенную передачу с фланга и технично одним касанием переправляет мяч в ворота Бондарева - 1:0. Спустя две минуты динамовцы разыгрывают угловой, который точным ударом в цель завершает Симаков, - 2:0. А еще через две минуты свое имя в протокол к матчу вписал Заболонков - 3:0. Норильчане были вынуждены выпустить пятого полевого, но и это не сработало: Поддубный и Коробейников довели счет до разгромного - 5:0.По итогам первого тура северяне разместились на девятом месте (всего в лиге десять команд). В следующем туре, 7-8 сентября, они на выезде сыграют против КПРФ.