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4 сентября 2018, 12:17



В Арктике появятся «умные города». На разработку концепции их создания ученые Тюменского государственного университета получили грант в пять млн рублей.

В качестве партнеров проекта выступят вузы Канады, Норвегии, Финляндии и США. «Проект направлен на объединение усилий международного академического сообщества различных университетов и научно-исследовательских институтов, представителей государственной власти и бизнеса, которые разделяют интерес к концепции создания «умных городов и сообществ» в районах Крайнего Севера как одного из факторов устойчивого экономического роста. По этой причине в группу исследователей включены известные специалисты в области «умного управления, технологий, менеджмента, инноваций и государственного-муниципального управления», - приводит ТАСС слова заведующей кафедрой экономической теории и прикладной экономики ТюмГУ Ирины Лиман. По словам ученых, «умные сообщества» могут повысить привлекательность арктических городов и регионов для молодого поколения и инвестиций за счет использования различных технологий.

Просмотров:202 Основная цель проекта заключается в изучении существующего опыта по разработке, созданию и продвижению совершенно нового направления в развитии Арктических регионов - создание «умных сообществ» на Крайнем Севере, сообщает ТАСС.В качестве партнеров проекта выступят вузы Канады, Норвегии, Финляндии и США.По словам ученых, «умные сообщества» могут повысить привлекательность арктических городов и регионов для молодого поколения и инвестиций за счет использования различных технологий.