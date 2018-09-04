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4 сентября 2018, 12:28



В Красноярском крае годовая инфляция на 0,1 п. п. ниже общероссийской.

В регионе наблюдаются разнонаправленные колебания цен на товары и услуги. На продовольственном рынке прирост цен в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлился более чем в три раза – до 1,2%. По сравнению с июлем 2017 года подешевел сахар на 13,5%, мука - на 4,1%, овощи - на 3,3%, при этом выросли цены на яйца на 7,8%, молоко и молочную продукцию - на 3,3%. Годовой индекс цен на непродовольственные товары достиг 3,3%, при этом тарифы на услуги в годовом выражении подорожали на 2,7%, сообщает НИА-Красноярск. «Низкая инфляция в сегменте продовольственных товаров сформировалась в крае прежде всего из-за удешевления сельскохозяйственной продукции. Также на замедление роста цен повлияли большие объемы предложений со стороны региональных производителей растительного масла, круп, свинины, мясных субпродуктов, хлеба, колбас, сыров», ­– отметил управляющий отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Сергей Журавлев. Среди непродовольственных товаров основное влияние на июльскую инфляцию оказало увеличение цен на моторное топливо. В сфере услуг по сравнению с июлем 2017 года подорожало образование (на 24,3%). Возросла также стоимость услуг, связанных с туризмом и отдыхом. При этом снизилась стоимость услуг банков на 4,9%, страховых организаций - на 0,5% и некоторых видов транспорта: авиаперелеты подешевели на 0,9%, проезд на поездах дальнего следования – на 0,3%, сообщает пресс-служба краевого отделения Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

Просмотров:181 В июле годовая инфляция в Красноярском крае составила 2,4%, тогда как общероссийский показатель составил 2,5%. Для сравнения – в июле 2017 года инфляция в крае составляла 3,2%.В регионе наблюдаются разнонаправленные колебания цен на товары и услуги. На продовольственном рынке прирост цен в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлился более чем в три раза – до 1,2%. По сравнению с июлем 2017 года подешевел сахар на 13,5%, мука - на 4,1%, овощи - на 3,3%, при этом выросли цены на яйца на 7,8%, молоко и молочную продукцию - на 3,3%. Годовой индекс цен на непродовольственные товары достиг 3,3%, при этом тарифы на услуги в годовом выражении подорожали на 2,7%, сообщает НИА-Красноярск.Среди непродовольственных товаров основное влияние на июльскую инфляцию оказало увеличение цен на моторное топливо. В сфере услуг по сравнению с июлем 2017 года подорожало образование (на 24,3%). Возросла также стоимость услуг, связанных с туризмом и отдыхом. При этом снизилась стоимость услуг банков на 4,9%, страховых организаций - на 0,5% и некоторых видов транспорта: авиаперелеты подешевели на 0,9%, проезд на поездах дальнего следования – на 0,3%, сообщает пресс-служба краевого отделения Сибирского главного управления Центрального банка РФ.