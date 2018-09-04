Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 сентября 2018, 12:59



Сегодня в районе строящегося здания перинатального центра администрацией Норильска объявлен субботник.

Напомним, перинатальный центр - объект федерального значения, который вошел в состав межрайонной больницы Оганера. Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек и сможет принимать в год около трех тысяч женщин со всего Таймыра. Возводить объект начали еще в 2015 году. В настоящее время подрядчики практически завершили свои работы.

Просмотров:218 Об этом во вторник на городской планерке напомнили руководителям предприятий и подразделений администрации. Изъявивших желание потрудиться и навести порядок близ перинатального центра ждут в 16.30 на ул. Севастопольской, 7а - оттуда в Оганер людей повезут специально выделенные для этого случая автобусы.Напомним, перинатальный центр - объект федерального значения, который вошел в состав межрайонной больницы Оганера. Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек и сможет принимать в год около трех тысяч женщин со всего Таймыра. Возводить объект начали еще в 2015 году. В настоящее время подрядчики практически завершили свои работы.