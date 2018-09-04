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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
4 сентября 2018, 12:59

Сегодня в районе строящегося здания перинатального центра администрацией Норильска объявлен субботник.


Об этом во вторник на городской планерке напомнили руководителям предприятий и подразделений администрации. Изъявивших желание потрудиться и навести порядок близ перинатального центра ждут в 16.30 на ул. Севастопольской, 7а - оттуда в Оганер людей повезут специально выделенные для этого случая автобусы.
Напомним, перинатальный центр - объект федерального значения, который вошел в состав межрайонной больницы Оганера. Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек и сможет принимать в год около трех тысяч женщин со всего Таймыра. Возводить объект начали еще в 2015 году. В настоящее время подрядчики практически завершили свои работы.

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14:30   Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров. 14:28   Компания «ТОТАЛ ВОСТОК» заявила о намерении поставлять свою продукцию в Норильск.
14:23   Сегодня в Норильске с 19.00 будет объявлено штормовое предупреждение. На город надвигается циклон. 14:08   В России будут штрафовать за несвоевременное обслуживание инвалидов.
14:04   В Норильске за месяц совершено 161 преступление. В их числе одно убийство, которое раскрыто по горячим следам. 13:26   Очередь в детские сады Норильска к началу учебного года составила 5019 человек.
13:20   Сегодня вступили в силу новые правила оформления электронных полисов ОСАГО. 12:59   Сегодня в районе строящегося здания перинатального центра администрацией Норильска объявлен субботник.
12:28   В Красноярском крае годовая инфляция на 0,1 п. п. ниже общероссийской. 12:17   В Арктике появятся «умные города». На разработку концепции их создания ученые Тюменского государственного университета получили грант в пять млн рублей.
12:15   МФК «Норильский никель» уступил во втором матче первого тура Суперлиги против «Динамо-Самара» - 0:5. 12:07   1 сентября начал свою работу обновленный сайт санатория «Заполярье».
11:02   Льготникам и пенсионерам расскажут о том, как компенсировать расходы на капремонт общего имущества дома. 10:46   Поход в клуб закончился для 19-летней норильчанки ущербом в 30 тысяч рублей.

 3 сентября 2018 
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16:16   Почти пять часов понадобилось трем пожарным расчетам, чтобы потушить полыхающее здание в центре города. 15:47   Два поджога совершены в Норильске в эти выходные.
15:34   Стартовал 27-й чемпионат России по мини-футболу. МФК «Норильский никель» гостил в Самаре, где уступил в первом матче тура местному «Динамо» – 2:4. 15:28   На стадионе «Заполярник» состоялось открытие 38-го розыгрыша Кубка «Заполярной правды» по футболу.
13:46   18 компаний подняли цены на автомобили в России. 13:18   В Талнахе появится развлекательный комплекс. Его строительство одобрил инвестиционный совет, который прошел под председательством главы Норильска Рината Ахметчина.
13:13   Сегодня в Норильске за парты сели 23 811 школьников. Среди них первоклассников – 2531 и будущих выпускников - 1271. 12:39   Администрация Норильска просит автовладельцев убрать свои машины со стихийной стоянки в районе площади Октябрьской.
12:25   Молодогвардейцы помогли норильским подросткам собраться в школу. 12:22   Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» организован в Норильске на базе детской художественной школы.
11:51   В столице Таймыра установили самую северную в мире юрту.

 31 августа 2018 
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15:35   Минтруд меняет порядок выдачи наклеек автомобильных знаков "Инвалид". 15:17   Стипендии студентов повысятся с 1 сентября. С учетом индексации стипендии вырастут примерно на 150 рублей.
14:56   Интернет-поисковики начнут штрафовать за ссылки на запрещенные сайты. 14:51   С 26 сентября банки смогут блокировать карты клиентов для остановки мошеннических операций.
14:49   Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил сибиряков с Днем знаний. 14:45   3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Норильске пройдет акция «Возьмемся за руки, друзья».
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09:39   «Осенний разгуляй». 9 сентября, в День выборов губернатора Красноярского края, горожане примут участие в празднике, посвященном проводам осени.




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