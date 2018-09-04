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4 сентября 2018, 13:26



Очередь в детские сады Норильска к началу учебного года составила 5019 человек.

К концу этого года в Норильске, по прогнозу специалистов, охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами дошкольного образования составит 83,4%. «Нами проводится планомерная работа по увеличению мест в действующих дошкольных учреждениях, реконструкции и строительству новых. В период с 2014 года введено дополнительно 645 мест. Увеличиваем плановое количество мест за счет использования внутренних резервов учреждений: доукомплектования групп по предельно допустимой норме с учетом проектных мощностей групповых и спальных помещений, открытия групп для детей раннего возраста. Этого, конечно, недостаточно, - сообщил начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. - Очередь в детские сады для зачисления детей от 0 до 3 лет составляет более 5000 человек. Ежегодно увеличивается количество детей, прибывающих в город Норильск из других регионов. Прогнозируемое количество детей к концу года в среднем будет превышать плановое количество мест на 6,3%». В долгосрочной перспективе для решения проблемы обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях до 2030 года в Норильске планируется строительство новых садов на 1388 мест в общем. После этого ожидается, что охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 до 6 лет составит 91,9%.

Просмотров:180 Тем временем президент поручил к 2021 году обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.К концу этого года в Норильске, по прогнозу специалистов, охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами дошкольного образования составит 83,4%.«Нами проводится планомерная работа по увеличению мест в действующих дошкольных учреждениях, реконструкции и строительству новых. В период с 2014 года введено дополнительно 645 мест. Увеличиваем плановое количество мест за счет использования внутренних резервов учреждений: доукомплектования групп по предельно допустимой норме с учетом проектных мощностей групповых и спальных помещений, открытия групп для детей раннего возраста. Этого, конечно, недостаточно, - сообщил начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. - Очередь в детские сады для зачисления детей от 0 до 3 лет составляет более 5000 человек. Ежегодно увеличивается количество детей, прибывающих в город Норильск из других регионов. Прогнозируемое количество детей к концу года в среднем будет превышать плановое количество мест на 6,3%».В долгосрочной перспективе для решения проблемы обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях до 2030 года в Норильске планируется строительство новых садов на 1388 мест в общем. После этого ожидается, что охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 до 6 лет составит 91,9%.