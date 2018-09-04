Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 сентября 2018, 14:04



В Норильске за месяц совершено 161 преступление. В их числе одно убийство, которое раскрыто по горячим следам.

По сравнению с июлем в августе возросло количество интернет-мошенничеств (было девять, стало 13). Как правило, мошенниками оказываются так называемые продавцы, размещающие объявления на "Авито" и представляющиеся жителями Норильска. «Мы вот-вот приедем», - говорят хитрецы и просят наивных покупателей перевести им на карту или телефон ту или иную сумму денег - в августе это были мнимые покупки на сумму от 14 до 85 тысяч рублей. По кражам возбуждено 61 дело (31 преступник установлен), хищений электрокабелей - восемь (в основном из-за открытого доступа). Семь хищений зарегистрировано из офисных помещений, в том числе из парикмахерских, расположенных на первых этажах жилых зданий. В городе за предыдущий месяц установлен факт незаконной игорной деятельности (по адресу: Ленинский проспект, 48), а также пять случаев фиктивной регистрации граждан. К административной ответственности привлечены 1015 человек (в июле было 924); 219 человек наказаны штрафом за распитие алкоголя в неположенных местах. Дорожно-транспортных происшествий в последний летний месяц оказалось 106 (на 27 процентов больше, чем месяцем ранее). Выросло и число травмированных в ДТП норильчан (в июле было 19, в августе - 30 человек). Зато нет ни одного погибшего в результате аварий. Общая статистика от инспекторов ГИБДД - 1254 нарушения в области безопасности дорожного движения. В состоянии опьянения за рулем задержаны 35 водителей, на четверых заведены уголовные дела. Как уже сообщалось ранее, в августе полицейскими проводились мероприятия по пресечению возможных проявлений преступлений экстремистского религиозного характера. Совместно с сотрудниками ФСБ они проводили мероприятия антитеррористической направленности. В настоящее время, отметил Владислав Фальченко, сотрудники норильского отдела МВД готовятся к предстоящим выборам, назначенным на 9 сентября, а также к визиту в город патриарха Всея Руси. «Каких-либо рисков для обострения обстановки в городе мы не усматриваем», - подчеркнул и. о. начальника отдела МВД России по городу Норильску.

Просмотров:240 О криминогенной обстановке и дорожно-транстпортной обстановке в августе доложил сегодня на городской планерке и. о. начальника отдела МВД России по Норильску Владислав Фальченко.По сравнению с июлем в августе возросло количество интернет-мошенничеств (было девять, стало 13). Как правило, мошенниками оказываются так называемые продавцы, размещающие объявления на "Авито" и представляющиеся жителями Норильска. «Мы вот-вот приедем», - говорят хитрецы и просят наивных покупателей перевести им на карту или телефон ту или иную сумму денег - в августе это были мнимые покупки на сумму от 14 до 85 тысяч рублей.По кражам возбуждено 61 дело (31 преступник установлен), хищений электрокабелей - восемь (в основном из-за открытого доступа). Семь хищений зарегистрировано из офисных помещений, в том числе из парикмахерских, расположенных на первых этажах жилых зданий.В городе за предыдущий месяц установлен факт незаконной игорной деятельности (по адресу: Ленинский проспект, 48), а также пять случаев фиктивной регистрации граждан. К административной ответственности привлечены 1015 человек (в июле было 924); 219 человек наказаны штрафом за распитие алкоголя в неположенных местах.Дорожно-транспортных происшествий в последний летний месяц оказалось 106 (на 27 процентов больше, чем месяцем ранее). Выросло и число травмированных в ДТП норильчан (в июле было 19, в августе - 30 человек). Зато нет ни одного погибшего в результате аварий.Общая статистика от инспекторов ГИБДД - 1254 нарушения в области безопасности дорожного движения. В состоянии опьянения за рулем задержаны 35 водителей, на четверых заведены уголовные дела.Как уже сообщалось ранее, в августе полицейскими проводились мероприятия по пресечению возможных проявлений преступлений экстремистского религиозного характера. Совместно с сотрудниками ФСБ они проводили мероприятия антитеррористической направленности.В настоящее время, отметил Владислав Фальченко, сотрудники норильского отдела МВД готовятся к предстоящим выборам, назначенным на 9 сентября, а также к визиту в город патриарха Всея Руси. «Каких-либо рисков для обострения обстановки в городе мы не усматриваем», - подчеркнул и. о. начальника отдела МВД России по городу Норильску.