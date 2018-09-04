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4 сентября 2018, 14:08



В России будут штрафовать за несвоевременное обслуживание инвалидов.

Сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования будут штрафовать за несвоевременное получение инвалидами лекарств или госуслуг. Также будет караться несвоевременная или неполная, недостоверная передача ими данных в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), пишет «Парламентская газета». Напомним, с 2018 года в России при предоставлении государственных и муниципальных услуг по обеспечению инвалидов лекарствами, предоставлению им санаторно-курортного лечения и прочих льгот используются данные ФРИ. Отсутствие в реестре достоверной информации может помешать оказанию помощи людям с ограниченными возможностями. Виновным будет грозить взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей; в случае повторного нарушения — от 20 до 30 тысяч рублей.

Просмотров:198 Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях предложило внести Министерство труда и социальной защиты.Сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования будут штрафовать за несвоевременное получение инвалидами лекарств или госуслуг. Также будет караться несвоевременная или неполная, недостоверная передача ими данных в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), пишет «Парламентская газета».Напомним, с 2018 года в России при предоставлении государственных и муниципальных услуг по обеспечению инвалидов лекарствами, предоставлению им санаторно-курортного лечения и прочих льгот используются данные ФРИ. Отсутствие в реестре достоверной информации может помешать оказанию помощи людям с ограниченными возможностями.Виновным будет грозить взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей; в случае повторного нарушения — от 20 до 30 тысяч рублей.