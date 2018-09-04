Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 сентября 2018, 14:23



Сегодня в Норильске с 19.00 будет объявлено штормовое предупреждение. На город надвигается циклон.

Как пояснили «Норильским новостям» гидрометеорологи, непогоду в Норильск принесет циклон, который надвигается с севера. Он достигнет города уже к вечеру. В связи с этим с 19.00 в Норильске будет объявлено штормовое предупреждение. Пик стихии придется на ночное время. А уже завтра днем ветер начнет стихать. В течение дня также ожидается дождь, температура воздуха от четырех до девяти градусов выше нуля.

Просмотров:1666 Сегодня днем абоненты сотовой связи получили СМС-сообщения от МЧС с предупреждением об усилении ветра. На завтра ожидаются порывы ветра западного направления до 26 м/сек.Как пояснили «Норильским новостям» гидрометеорологи, непогоду в Норильск принесет циклон, который надвигается с севера. Он достигнет города уже к вечеру. В связи с этим с 19.00 в Норильске будет объявлено штормовое предупреждение. Пик стихии придется на ночное время. А уже завтра днем ветер начнет стихать. В течение дня также ожидается дождь, температура воздуха от четырех до девяти градусов выше нуля.