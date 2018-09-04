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4 сентября 2018, 14:28



Компания «ТОТАЛ ВОСТОК» заявила о намерении поставлять свою продукцию в Норильск.



Просмотров:237 Концерн Total владеет 45 заводами по всему миру, и Россия вскоре войдет в число стран, обладающих своим предприятием Total. Местом для локализации производства был выбран Калужский регион, и на текущий момент у компании нет планов открытия других новых заводов, будь то Западная Сибирь или Дальний Восток. Так или иначе, новый завод в Центральном регионе позволит поставлять продукцию на все рынки Российской Федерации, включая труднодоступные районы Сибири, Дальнего Востока и, к примеру, в Магадан или Норильск.