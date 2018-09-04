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4 сентября 2018, 14:30

Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров.


Из единого федерального реестра туроператоров исключены три юридических лица, от лица которых осуществляла туроператорскую деятельность компания «Натали Турс». Решение опубликовано на официальном сайте Ростуризма.
Речь идет об ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «НАТАЛИ», ООО Туроператор «Натали Турс», говорится в приказе, подписанном главой ведомства Олегом Сафоновым. В документе говорится, что компании исключены «в связи с аннулированием с 4 июля 2018 г. всех заказов/туристских услуг».

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