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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:03 В норильском аэропорту скопились сотни пассажиров в ожидании выдачи багажа
16:31 Директору одной из управляющих компаний Норильска вручена региональная награда
15:50 Обнародована статистика пожаров и возгораний, случившихся в Норильске в августе этого года.
15:43 Процесс пошел. В Норильске запущена система отопления.
14:42 В Норильске подвели итоги конкурса на перевозку пассажиров по маршрутам № 8а и 27к.
14:40 В этом году в садах Норильска планируют открыть одну группу для детей с ОВЗ, 9 групп компенсирующей направленности, а также в школе № 28 - класс для детей-аутистов.
14:30 Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров.
14:28 Компания «ТОТАЛ ВОСТОК» заявила о намерении поставлять свою продукцию в Норильск.
14:23 Сегодня в Норильске с 19.00 будет объявлено штормовое предупреждение. На город надвигается циклон.
14:08 В России будут штрафовать за несвоевременное обслуживание инвалидов.
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