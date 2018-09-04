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4 сентября 2018, 14:42



В Норильске подвели итоги конкурса на перевозку пассажиров по маршрутам № 8а и 27к.

«Три из четырех заявок по маршруту № 27к были признаны несоответствующими условиям конкурсной документации – были выявлены ошибки и недостоверные сведения. В итоге конкурс выиграл местный ИП Хитрых, который на этом рынке перевозок впервые. Он заверил нас, что будет работать с восемью новыми автобусами поколения ПАЗ «Вектор» (стоимость каждого – более 3 млн рублей), которые имеют низкопольную конструкцию салона и оборудованы в том числе и для перевозок людей с ограниченными возможностями, информатором и другими современными технологиями. Автобусы он должен предоставить до декабря. Договор с действующим перевозчиком рассчитан до 19 декабря», - отметил начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Павел Пискунов. Говоря о маршруте № 8а (кольцевой маршрут: Талнахская – Комсомольская), собеседник пояснил, что по нему на конкурс заявок подано не было, поэтому в этом направлении в октябре планируется провести повторный конкурс. Действующий перевозчик проработает по маршруту до 11 сентября. Если по итогам повторного конкурса новый перевозчик так и не будет определен, то, как объяснил Пискунов, с учетом пассажиропотока маршрут может быть и вовсе закрыт. Потребность в новом перевозчике возникла из-за того, что прежний отказался от работы. Добавим, что всего в Большом Норильске свою деятельность осуществляют восемь перевозчиков, в том числе и НПОПАТ.

Просмотров:258 Открытый конкурс проводился в августе. На конкурс было подано четыре заявки по маршруту № 27к.«Три из четырех заявок по маршруту № 27к были признаны несоответствующими условиям конкурсной документации – были выявлены ошибки и недостоверные сведения. В итоге конкурс выиграл местный ИП Хитрых, который на этом рынке перевозок впервые. Он заверил нас, что будет работать с восемью новыми автобусами поколения ПАЗ «Вектор» (стоимость каждого – более 3 млн рублей), которые имеют низкопольную конструкцию салона и оборудованы в том числе и для перевозок людей с ограниченными возможностями, информатором и другими современными технологиями. Автобусы он должен предоставить до декабря. Договор с действующим перевозчиком рассчитан до 19 декабря», - отметил начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Павел Пискунов.Говоря о маршруте № 8а (кольцевой маршрут: Талнахская – Комсомольская), собеседник пояснил, что по нему на конкурс заявок подано не было, поэтому в этом направлении в октябре планируется провести повторный конкурс. Действующий перевозчик проработает по маршруту до 11 сентября. Если по итогам повторного конкурса новый перевозчик так и не будет определен, то, как объяснил Пискунов, с учетом пассажиропотока маршрут может быть и вовсе закрыт. Потребность в новом перевозчике возникла из-за того, что прежний отказался от работы.Добавим, что всего в Большом Норильске свою деятельность осуществляют восемь перевозчиков, в том числе и НПОПАТ.