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4 сентября 2018, 15:43



Процесс пошел. В Норильске запущена система отопления.

В Талнахе тепло запущено в 150 домах из 200, в Кайеркане - стопроцентное подключение к системе отопления. По муниципальным объектам цифра выглядит также оптимистично - 96 процентов школ, садиков и поликлиник обогреваются, в остальные тепло станет через считанные часы. «Сбоев нет, все идет согласно плану-графику, и уже к вечеру вторника тепло появится в подавляющем большинстве квартир и объектов НПР», - заверил заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска Анатоий Береговских

Просмотров:218 Сегодня на 8 часов утра к централизованной системе отопления в Центральном районе Большого Норильска подключено 333 дома из 554, что составляет 60 процентов всего жилого фонда.В Талнахе тепло запущено в 150 домах из 200, в Кайеркане - стопроцентное подключение к системе отопления.