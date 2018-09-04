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4 сентября 2018, 15:50



Обнародована статистика пожаров и возгораний, случившихся в Норильске в августе этого года.

В общей сложности от стихии огня пожарные спасли 161 человека, из них 20 детей. Общий ущерб от пожаров составил 4 миллиона 147 тысяч рублей. По районам НПР пожарная обстановка выглядела следующим образом: в Центральном районе - 10 случаев, Талнах - два, Кайеркан - шесть. Среди причин возгораний фигурируют пресловутые небрежность при курении, неосторожное обращение с огнем, с электроприборами, аварийный режим работы электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, короткие замыкания, детская шалость. В целом с начала года, констатируют пожарные, количество пожаров и число погибших на них уменьшилось соответственно на 21 и 44 процента. Лесотундровые пожары тоже уменьшились. Между тем пожаров в заброшенных зданиях и в районах открытых свалок меньше не становится. Большое количество времени и единиц техники было задействовано во время последнего инцидента при пожаре на Павлова. В данный момент, уточнил Виталий Казак, там проводится проверка: «Надеемся, виновников пожара мы там не обнаружим… Тем более что никто и не заявлял о пропаже людей. На сегодня нами обследовано лишь пять процентов площади: кровля и межэтажные перекрытия между четвертым и третьим этажами обрушены. Из-за огромного количества пожарного мусора кинологическая служба не может оказать нам содействие". Пожарные напомнили, что сильный пожар в соседнем подъезде этого же дома случился в 2005 году, - тогда он тоже привел к обрушению кровли и перекрытий между этажами. Что касается надзорной деятельности, совместно с прокуратурой пожарные провели очередные проверки торговых центров. Нарушения в пределах допустимого, по словам Казака, были найдены в магазине «Жар.Птица» на ул. Талнахской, ТЦ «Сити», кайерканском Доме быта, центрах «Империал», «Гулливер» и «Ключ», а также в ресторане «Царская трапеза».

Просмотров:228 По словам Виталия Казака, начальника отряда федеральной противопожарной службы по городу Норильску, в прошлом месяце зафиксировано 18 пожаров и 19 загораний. При этом травмировано два человека, погибших нет.В общей сложности от стихии огня пожарные спасли 161 человека, из них 20 детей. Общий ущерб от пожаров составил 4 миллиона 147 тысяч рублей.По районам НПР пожарная обстановка выглядела следующим образом: в Центральном районе - 10 случаев, Талнах - два, Кайеркан - шесть. Среди причин возгораний фигурируют пресловутые небрежность при курении, неосторожное обращение с огнем, с электроприборами, аварийный режим работы электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, короткие замыкания, детская шалость.В целом с начала года, констатируют пожарные, количество пожаров и число погибших на них уменьшилось соответственно на 21 и 44 процента. Лесотундровые пожары тоже уменьшились.Между тем пожаров в заброшенных зданиях и в районах открытых свалок меньше не становится. Большое количество времени и единиц техники было задействовано во время последнего инцидента при пожаре на Павлова. В данный момент, уточнил Виталий Казак, там проводится проверка: «Надеемся, виновников пожара мы там не обнаружим… Тем более что никто и не заявлял о пропаже людей. На сегодня нами обследовано лишь пять процентов площади: кровля и межэтажные перекрытия между четвертым и третьим этажами обрушены. Из-за огромного количества пожарного мусора кинологическая служба не может оказать нам содействие". Пожарные напомнили, что сильный пожар в соседнем подъезде этого же дома случился в 2005 году, - тогда он тоже привел к обрушению кровли и перекрытий между этажами.Что касается надзорной деятельности, совместно с прокуратурой пожарные провели очередные проверки торговых центров. Нарушения в пределах допустимого, по словам Казака, были найдены в магазине «Жар.Птица» на ул. Талнахской, ТЦ «Сити», кайерканском Доме быта, центрах «Империал», «Гулливер» и «Ключ», а также в ресторане «Царская трапеза».