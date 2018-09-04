Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 сентября 2018, 16:31



Директору одной из управляющих компаний Норильска вручена региональная награда

Награда вручена за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Компания ООО «Северный быт» начала свою деятельность 1 января 2013 года. В настоящее время в ее управлении находятся 134 многоквартирных дома, расположенных в Талнахе.

Просмотров:237 Надежда Оробинская, руководитель ООО «Северный быт» удостоена Благодарности министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.Награда вручена за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.Компания ООО «Северный быт» начала свою деятельность 1 января 2013 года. В настоящее время в ее управлении находятся 134 многоквартирных дома, расположенных в Талнахе.