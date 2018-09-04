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4 сентября 2018, 17:03



В норильском аэропорту скопились сотни пассажиров в ожидании выдачи багажа



Просмотров:359 Работу воздушной гавани подорвала непогода. Сегодня аэропорт принимал и выпускал самолеты по фактической погоде. Пару часов назад, после многочасовых задержек, в Алыкеле приземлились семь авиарейсов из Москвы, Красноярска и Новосибирска, обслужить которые разом не хватает сотрудников порта. По крайней мере, такое объяснение получили пассажиры одного из московских рейсов. Им пришлось очень долго ждать подачу трапа к самолету, а теперь они в ожидании своего багажа. Прошло уже два часа.