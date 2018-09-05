Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 сентября 2018, 09:53



8 сентября в рамках ежегодной Всероссийской акции «Кросс нации» норильчане в очередной раз будут участвовать в легкоатлетических пробегах на «Заполярнике».

Торжественное открытие мероприятия состоится в 11 часов, в 11.15 – первый старт. Минимальная дистанция (для детей) – 500 метров, максимальная (для взрослых) – 4000 метров. На данный момент на участие в норильском забеге зарегистрированы более 600 человек. «Кросс нации» проводится в России с 2004 года. Это самое массовое спортивное мероприятие, в котором принимают участие жители всех регионов страны. Основная цель «Кросса нации» — пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой.

Просмотров:218 К «Кроссу нации-2018» присоединятся спортсмены ДЮСШ, школьники, студенты, а также горожане, решившие проверить свои способности на беговых дорожках стадиона.Торжественное открытие мероприятия состоится в 11 часов, в 11.15 – первый старт. Минимальная дистанция (для детей) – 500 метров, максимальная (для взрослых) – 4000 метров. На данный момент на участие в норильском забеге зарегистрированы более 600 человек.«Кросс нации» проводится в России с 2004 года. Это самое массовое спортивное мероприятие, в котором принимают участие жители всех регионов страны. Основная цель «Кросса нации» — пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой.