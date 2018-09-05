Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 сентября 2018, 11:23



В Норильске решили проанкетировать ветеранов и инвалидов боевых действий.

Бланки с вопросами уже разосланы по почте почти полутора тысячам адресатов. Также опросники выдают в управлении соцполитики или его можно скачать с сайта города www.norilsk-city.ru, для этого нужно войти в раздел «Администрация города», выбрать «Управление социальной политики» и нажать на «Анкетирование ветеранов (инвалидов) боевых действий". Анкета содержит около 40 вопросов о жилищных условиях и различных потребностях. Заполненные бланки можно передать любым удобным способом: - отправить почтой по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 14; - лично принести в управление по адресам: район Центральный – ул. Советская, 14; район Талнах – ул. Полярная, 7; район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а; - воспользоваться формой «экспресс-приема» - опустить в ящик «Для приема документов», расположенный на Ленинском проспекте, 26.

Просмотров:225 Его проводит управление социальной политики для того, чтобы выявить нуждаемость данной категории норильчан в соцподдержке и соцуслугах, а также их социального положения.Бланки с вопросами уже разосланы по почте почти полутора тысячам адресатов. Также опросники выдают в управлении соцполитики или его можно скачать с сайта города www.norilsk-city.ru, для этого нужно войти в раздел «Администрация города», выбрать «Управление социальной политики» и нажать на «Анкетирование ветеранов (инвалидов) боевых действий".Анкета содержит около 40 вопросов о жилищных условиях и различных потребностях.Заполненные бланки можно передать любым удобным способом:- отправить почтой по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 14;- лично принести в управление по адресам:район Центральный – ул. Советская, 14;район Талнах – ул. Полярная, 7;район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а;- воспользоваться формой «экспресс-приема» - опустить в ящик «Для приема документов», расположенный на Ленинском проспекте, 26.