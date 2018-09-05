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5 сентября 2018, 11:42



Детей сотрудников полиции, находящихся в служебных командировках, поздравили с началом учебного года.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску поздравили первоклашек с началом учебного года и вручили им школьные принадлежности. Работе с семьями сотрудников, находящимися в служебных командировках, уделяется пристальное внимание, отмечает пресс-служба городской полиции. Стражи порядка регулярно навещают родных коллег, оказывают посильную помощь и необходимую поддержку. Поэтому сотрудники и руководители отдела остаются желанными гостями и в их адрес звучат слова искренней благодарности.

Просмотров:211 В рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники отдела МВД России по Норильску навестили семьи сотрудников, находящихся в настоящее время в служебных командировках на Северном Кавказе.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску поздравили первоклашек с началом учебного года и вручили им школьные принадлежности.Работе с семьями сотрудников, находящимися в служебных командировках, уделяется пристальное внимание, отмечает пресс-служба городской полиции. Стражи порядка регулярно навещают родных коллег, оказывают посильную помощь и необходимую поддержку. Поэтому сотрудники и руководители отдела остаются желанными гостями и в их адрес звучат слова искренней благодарности.