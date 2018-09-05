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5 сентября 2018, 12:29



Александр Соколов покинул пост главного тренера МФК «Норильский никель».

«Решение покинуть пост Александр Анатольевич принял в связи с семейными обстоятельствами. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» благодарит за работу Александра Анатольевича Соколова и желает ему удачи в профессиональной карьере. Но на этом «Норникель» не прощается с Соколовым, а надеется, что в дальнейшем он опять присоединится к клубу и возглавит молодежную команду», - отметили в клубе. В клубе также пояснили, что имя нового главного тренера МФК «Норильский никель» будет объявлено позже. При этом за проведенные два полноценных сезона северяне под руководством Александра Соколова пробились в финал Кубка России, а также вышли в плей-офф Суперлиги. Добавим, что в первом туре Суперлиги «Норникель» проиграл оба стартовых выездных матча против дебютанта лиги «Динамо-Самара» - 2:4 и 0:5. В следующем туре, 7-8 сентября, норильчане также сыграют в гостях против КПРФ.

Просмотров:226 Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает официальный сайт заполярного клуба.В клубе также пояснили, что имя нового главного тренера МФК «Норильский никель» будет объявлено позже. При этом за проведенные два полноценных сезона северяне под руководством Александра Соколова пробились в финал Кубка России, а также вышли в плей-офф Суперлиги.Добавим, что в первом туре Суперлиги «Норникель» проиграл оба стартовых выездных матча против дебютанта лиги «Динамо-Самара» - 2:4 и 0:5. В следующем туре, 7-8 сентября, норильчане также сыграют в гостях против КПРФ.