Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 сентября 2018, 13:00



Около трех тысяч юных норильчан были охвачены этим летом организованным отдыхом. Об итогах оздоровительной кампании рассказала заместитель главы города Наталья Коростелева.

За время летней творческой смены норильские школьники приняли участие в различных мероприятиях, акциях и конкурсах. Ансамбли «Шкода», «Фристайл» и BrassBanda на IV Международном конкурсе дарований и талантов «Лазурная звезда» получили высокие награды: в пяти номинациях коллективы стали лауреатами I степени, в одной - взяли Гран-при. На базе девяти школ для 1435 детей и подростков работали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера». Ребята, посещавшие лагерь «Мальчишки Севера», получили навыки начальной военной подготовки; впервые курсанты участвовали в квест-игре «Тропой безопасности». Второй год в НПР были организованы летние профильные школы для 552 детей в возрасте от девяти до 14 лет. «Профили» работали на базе 22 учреждений образования. Для организации деятельности ТОШ летом город создал 615 временных рабочих мест в муниципальных учреждениях Норильска и 88 мест - в организациях жилищно-коммунальной сферы. Всего за сезон были трудоустроены 837 несовершеннолетних. По словам Натальи Коростелевой, организация досуга детей в течение трудового сезона проводилась в рамках комплексной воспитательной программы «Норильск зажигает жарки», включающей в себя спортивные, профориентационные, профилактические, культурно-массовые мероприятия. «Школьники стали активными участниками социально значимых городских событий. Всего же различными формами отдыха этим летом были охвачены 3742 ребенка", - подчеркнула заместитель главы города.

Просмотров:182 Она отметила, что в выездных оздоровительных лагерях на Черноморском побережье, в Московской области, а также на юге Красноярского края побывали 918 ребятишек. Их отдых организовали согласно требованиям действующего законодательства, нарушений не выявлено.За время летней творческой смены норильские школьники приняли участие в различных мероприятиях, акциях и конкурсах. Ансамбли «Шкода», «Фристайл» и BrassBanda на IV Международном конкурсе дарований и талантов «Лазурная звезда» получили высокие награды: в пяти номинациях коллективы стали лауреатами I степени, в одной - взяли Гран-при.На базе девяти школ для 1435 детей и подростков работали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера». Ребята, посещавшие лагерь «Мальчишки Севера», получили навыки начальной военной подготовки; впервые курсанты участвовали в квест-игре «Тропой безопасности». Второй год в НПР были организованы летние профильные школы для 552 детей в возрасте от девяти до 14 лет. «Профили» работали на базе 22 учреждений образования.Для организации деятельности ТОШ летом город создал 615 временных рабочих мест в муниципальных учреждениях Норильска и 88 мест - в организациях жилищно-коммунальной сферы. Всего за сезон были трудоустроены 837 несовершеннолетних.По словам Натальи Коростелевой, организация досуга детей в течение трудового сезона проводилась в рамках комплексной воспитательной программы «Норильск зажигает жарки», включающей в себя спортивные, профориентационные, профилактические, культурно-массовые мероприятия. «Школьники стали активными участниками социально значимых городских событий. Всего же различными формами отдыха этим летом были охвачены 3742 ребенка", - подчеркнула заместитель главы города.