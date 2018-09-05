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5 сентября 2018, 13:08



К сведению водителей! В воскресенье, 9 сентября, часть Ленинского проспекта будет временно закрыта для движения транспорта.

Водителям рекомендовано использовать объездные направления: по Ленинскому проспекту (на участке от улицы 50 лет Октября до Пушкина и на участке от Павлова до Орджоникидзе), по улицам Богдана Хмельницкого, Комсомольской, Павлова, Пушкина, 50 лет Октября, Советской. Также будут изменены схемы следования общественного транспорта по маршрутам № 2, 4, 7А, 7Б, 12, 22, 26К, 40 и 40К.

Просмотров:192 Участок Ленинского проспекта от Гвардейской площади до улицы Павлова превратится в пешеходную зону с 12 до 18 часов. В это время норильчане выйдут сюда на общегородской праздник «Осенний разгуляй».Водителям рекомендовано использовать объездные направления: по Ленинскому проспекту (на участке от улицы 50 лет Октября до Пушкина и на участке от Павлова до Орджоникидзе), по улицам Богдана Хмельницкого, Комсомольской, Павлова, Пушкина, 50 лет Октября, Советской.Также будут изменены схемы следования общественного транспорта по маршрутам № 2, 4, 7А, 7Б, 12, 22, 26К, 40 и 40К.