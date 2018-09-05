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5 сентября 2018, 13:11



Опять посадки. Очередной городской субботник в Норильске назначен на 15 сентября.

Субботник по озеленению объявлен общегородским. Он пройдет согласно совместному решению администрации города и Заполярного филиала «ГМК «Норильский никель». Начальник управления городского хозяйства администрации города Константин Купреенко уточнил на городской планерке, что 14 сентября, за день до мероприятия, будет произведена выемка саженцев с отведенной территории. Деревца завезут на участки, закрепленные за муниципальными предприятиями и организациями города.

Просмотров:209 Об этом глава города Ринат Ахметчин напомнил вчера руководителям подразделений администрации и организаций Большого Норильска.Субботник по озеленению объявлен общегородским. Он пройдет согласно совместному решению администрации города и Заполярного филиала «ГМК «Норильский никель».Начальник управления городского хозяйства администрации города Константин Купреенко уточнил на городской планерке, что 14 сентября, за день до мероприятия, будет произведена выемка саженцев с отведенной территории. Деревца завезут на участки, закрепленные за муниципальными предприятиями и организациями города.