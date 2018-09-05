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5 сентября 2018, 13:32

Сильный ветер и моросящий дождь не помешали сотрудникам структурных подразделений администрации Норильска провести субботник в районе строящегося перинатального центра.


70 человек, специалисты различных управлений и организаций, очищали территорию, прилегающую к перинатальному центру от мусора. Пришлось убирать мусор, оставленный на строительной площадке предыдущим подрядчиком. За несколько часов работы собрали более 40 кубометров мусора. Из-за погодных условий женщин на очистку территории не брали, а вот мужчинам пришлось потрудиться.
«В основном мы собирали арматуру, обломки кровельного железа, куски стекловаты и прочего изоляционного материала - всего того, что можно убрать руками без применения специализированной техники», - рассказал начальник управления городского хозяйства Константин Купреенко.
Общестроительные работы на перинаталке уже заканчиваются, но впереди еще обустройство прилегающей территории – асфальтировка, освещение, тротуарная плитка, завоз грунта и высадка деревьев. Эти работы должен выполнить подрядчик. Правда, в запланированный перечень придется внести небольшие изменения, потому что те виды деревьев, которые предусмотрены проектом, вряд ли приживутся на Крайнем Севере.
«15 сентября предприятия города выйдут еще на один субботник. По озеленению. Это будет осенняя высадка кустарников на городские газоны. В наших силах сделать город чище и зеленее», - добавил Купреенко.
Напомним, что шестиэтажный перинатальный центр, рассчитанный на сто коек, начали строить в 2015 году. «Объект, который должен был стать космосом, в какой-то момент стал чёрной дырой», - говорит врио губернатора Александр Усс. Сроки сдачи переносились несколько раз. Региону пришлось искать дополнительные средства. В феврале 2018-го объект перешел в руки красноярского «Медкона». Этот подрядчик фактически и достроил здание. И вот, наконец, строительство здания общей площадью 22 тысячи квадратных метров близится к завершению. Объект, оснащенный современной медицинской техникой, обошелся государству примерно в 4,2 млрд рублей. В год перинатальный центр сможет принимать около трех тысяч женщин со всего Таймыра. Первые роды в нем пройдут уже в этом году.

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