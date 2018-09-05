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5 сентября 2018, 13:40



Культурные «адепты». Краевыми и городскими наградами отмечены около 30 норильчан, работающих на ниве культуры или тесно сотрудничающих с этой отраслью в родном городе.

Приветственное слово на церемонии награждения, которое прошло в рамках юбилейных городских мероприятий, сказала заместитель главы Норильска Наталья Коростелева, которая в свою очередь поблагодарила собравшихся за их профессионализм, преданность делу и неравнодушие. «Вы каждый день радуете норильчан, и от этого жизнь в городе становится интереснее и комфортнее», - отметила Наталья Михайловна.

Просмотров:180 Большая часть из них - работники музеев, кинодосуговых центров и библиотек. Среди награжденных есть и наши коллеги, пишущие на темы культуры журналисты «Заполярной правды», которой в этом году, как и юбилейному Норильску, исполняется 65 лет. За личный вклад в развитие культуры в Красноярском крае благодарственные письма министерства культуры Красноярского края вручены специальным корреспондентам «Заполярки» Ирине Даниленко и Марине Хорошевской.Приветственное слово на церемонии награждения, которое прошло в рамках юбилейных городских мероприятий, сказала заместитель главы Норильска Наталья Коростелева, которая в свою очередь поблагодарила собравшихся за их профессионализм, преданность делу и неравнодушие. «Вы каждый день радуете норильчан, и от этого жизнь в городе становится интереснее и комфортнее», - отметила Наталья Михайловна.