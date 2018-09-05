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5 сентября 2018, 14:39



В субботу, 8 сентября, в 14 часов в публичной библиотеке состоится встреча с коллекционером Станиславом Степановым - «Культ поэта. Владимир Маяковский».

Станислав - известный коллекционер, в том числе предметы коллекционирования, связанные с личностью и творчеством Владимира Маяковского. 8 сентября в публичной библиотеке Станислав Степанов расскажет горожанам о своем увлечении творчеством поэта, о том, как зародилась уникальная коллекция, которая сейчас насчитывает около 500 различных предметов: книги, плакаты, почтовые марки, открытки, конверты, бюсты, статуэтки и значки. Встреча пройдет в честь 125-летия поэта и в рамках проекта «По России к Маяковскому». Первая выставка предметной коллекции Станислава Николаевича, посвященной Маяковскому, была приурочена к 110-летию со дня рождения поэта и состоялась в Норильске в 2003 году. А в этом году при содействии Государственного музея В. В. Маяковского - в Москве, в галерее «На Каширке». Сейчас Станислав Степанов работает в новом направлении - соединяет художественную фотографию с прагматизмом коллекционирования. Во время своего путешествия по стране Станислав Николаевич старается запечатлеть все, что касается памяти о Владимире Маяковском. Это улицы, площади, скульптуры, памятники. Будет в этом фотопроекте снимок, сделанный в Норильске. На встречу со Станиславом Степановым всех желающих приглашают в публичную библиотеку по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-13-41.

Просмотров:160 Станислав Степанов в прошлом - инженер «Фундаментстроя», норильский краевед и поэт, научный сотрудник Музея Норильска. Несколько лет назад он уехал с Севера в город Малоярославец Калужской области. Сейчас он вернулся в Норильск, чтобы показать город внуку.Станислав - известный коллекционер, в том числе предметы коллекционирования, связанные с личностью и творчеством Владимира Маяковского. 8 сентября в публичной библиотеке Станислав Степанов расскажет горожанам о своем увлечении творчеством поэта, о том, как зародилась уникальная коллекция, которая сейчас насчитывает около 500 различных предметов: книги, плакаты, почтовые марки, открытки, конверты, бюсты, статуэтки и значки. Встреча пройдет в честь 125-летия поэта и в рамках проекта «По России к Маяковскому».Первая выставка предметной коллекции Станислава Николаевича, посвященной Маяковскому, была приурочена к 110-летию со дня рождения поэта и состоялась в Норильске в 2003 году. А в этом году при содействии Государственного музея В. В. Маяковского - в Москве, в галерее «На Каширке». Сейчас Станислав Степанов работает в новом направлении - соединяет художественную фотографию с прагматизмом коллекционирования. Во время своего путешествия по стране Станислав Николаевич старается запечатлеть все, что касается памяти о Владимире Маяковском. Это улицы, площади, скульптуры, памятники. Будет в этом фотопроекте снимок, сделанный в Норильске.На встречу со Станиславом Степановым всех желающих приглашают в публичную библиотеку по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-13-41.