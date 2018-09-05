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5 сентября 2018, 16:07



В Норильске 5 сентября прошла акция «Донор - кровь – жизнь».

Напомним, мероприятие в поддержку донорства проходит в нашем городе уже в седьмой раз. Бессменным организатором акции все это время является депутат Норильского городского Совета Эдилия Ерохина совместно с благотворительным фондом «Территория добра», фондом поддержки молодежи «Возможность» и коммерческими организациями города. За эти годы в акции приняли участие сотни норильчан, готовых пожертвовать свою кровь или ее компоненты тем, кто в ней нуждается. Сегодня в акции «Донор - кровь – жизнь» принял участие и председатель Норильского горсовета Александр Пестряков. Местный политик сдавал кровь впервые и с удивлением узнал от медиков, что у него не четвертая положительная, а четвертая отрицательная группа. Довольно редкая, кстати. По его словам, в Норильске недостатка донорской крови, как правило, не бывает, но подобные мероприятия проводятся регулярно. Акция «Донор - кровь – жизнь» проходит 5 и 6 сентября. Чтобы успеть принять в ней участие, достаточно справки от врача-инфекциониста и копии вашего счета в банке. Размер вознаграждения за сданную кровь - 800 рублей, кроме того, любой донор может оформить дополнительный день к отпуску.

Просмотров:178 Горожане узнавали о ней через соцсети и многочисленные объявления в местных СМИ. Записывались и приходили участвовать. Самыми важными добровольцами в данном случае всегда считаются те, кто пришел на сдачу крови впервые, говорят медики станции переливания крови, поскольку «бывалые» доноры приходят и вне подобных акций.Напомним, мероприятие в поддержку донорства проходит в нашем городе уже в седьмой раз. Бессменным организатором акции все это время является депутат Норильского городского Совета Эдилия Ерохина совместно с благотворительным фондом «Территория добра», фондом поддержки молодежи «Возможность» и коммерческими организациями города. За эти годы в акции приняли участие сотни норильчан, готовых пожертвовать свою кровь или ее компоненты тем, кто в ней нуждается.Сегодня в акции «Донор - кровь – жизнь» принял участие и председатель Норильского горсовета Александр Пестряков. Местный политик сдавал кровь впервые и с удивлением узнал от медиков, что у него не четвертая положительная, а четвертая отрицательная группа. Довольно редкая, кстати. По его словам, в Норильске недостатка донорской крови, как правило, не бывает, но подобные мероприятия проводятся регулярно.Акция «Донор - кровь – жизнь» проходит 5 и 6 сентября. Чтобы успеть принять в ней участие, достаточно справки от врача-инфекциониста и копии вашего счета в банке. Размер вознаграждения за сданную кровь - 800 рублей, кроме того, любой донор может оформить дополнительный день к отпуску.