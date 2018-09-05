Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 сентября 2018, 16:20



У эстафеты огня зимней Универсиады - 2019 появился официальный сайт.

На сайте relay.krsk2019.ru можно ознакомиться с подробным маршрутом эстафеты огня Студенческих игр, узнать интересные факты о городах-участниках проекта, изучить список победителей конкурса факелоносцев, увидеть, как выглядит факел зимней Универсиады - 2019 и какую форму дизайнеры придумали для участников. Так как эстафета огня зимней Универсиады - 2019 – продолжительный и масштабный проект, то сайт будет регулярно пополняться актуальными новостями, интервью с факелоносцами, описанием маршрута бега факелоносцев, программами праздников в каждом городе, фото- и видеоотчетами. Напомним, эстафета огня зимней Универсиады - 2019 стартует 20 сентября 2018 года в Италии в Турине, в Международный день студенческого спорта, и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске. Факелоносцы пронесут огонь Студенческих игр по улицам и площадям 30 городов России. Это крупные экономические, спортивные и культурные центры, во многих из которых работают ведущие университеты страны: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан и Кызыл. Включены в маршрут и города Красноярского края – Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, Красноярск, поселки городского типа Тура и Шушенское. В Норильске в списке факелоносцев 12 человек: Денис Каминский, Радик Каримов, Наталья Коростелева, Константин Кочан, Антонина Кривенко, Алексей Лягин, Полина Никуличева, Лилия Панько, Алексей Пупик, Артем Савченко, Валерий Селифонкин, Николай Уткин.

Просмотров:160 Ресурс начал свою работу сегодня, сообщает департамент эстафеты огня Всемирной Универсиады 2019 года в Красноярске.На сайте relay.krsk2019.ru можно ознакомиться с подробным маршрутом эстафеты огня Студенческих игр, узнать интересные факты о городах-участниках проекта, изучить список победителей конкурса факелоносцев, увидеть, как выглядит факел зимней Универсиады - 2019 и какую форму дизайнеры придумали для участников.Так как эстафета огня зимней Универсиады - 2019 – продолжительный и масштабный проект, то сайт будет регулярно пополняться актуальными новостями, интервью с факелоносцами, описанием маршрута бега факелоносцев, программами праздников в каждом городе, фото- и видеоотчетами.Напомним, эстафета огня зимней Универсиады - 2019 стартует 20 сентября 2018 года в Италии в Турине, в Международный день студенческого спорта, и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске. Факелоносцы пронесут огонь Студенческих игр по улицам и площадям 30 городов России. Это крупные экономические, спортивные и культурные центры, во многих из которых работают ведущие университеты страны: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан и Кызыл. Включены в маршрут и города Красноярского края – Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, Красноярск, поселки городского типа Тура и Шушенское.В Норильске в списке факелоносцев 12 человек: Денис Каминский, Радик Каримов, Наталья Коростелева, Константин Кочан, Антонина Кривенко, Алексей Лягин, Полина Никуличева, Лилия Панько, Алексей Пупик, Артем Савченко, Валерий Селифонкин, Николай Уткин.