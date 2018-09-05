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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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21:56 Из Дудинки в Египет отправили первую партию древесины.
21:48 В этом году в Норильске впервые голосующие получат подарки.
21:36 Первые результаты проверки инцидента на рейсе Москва - Норильск: пилоты Boeing пытались обойти грозовое облако, но их «зацепило».
21:19 Уже почти два с половиной млн тонн грузов перевезло Енисейское пароходство в текущую навигацию.
19:08 Штормовое предупреждение.
19:07 Несчастный случай на производстве.
16:51 В норильской мэрии отчитались о готовности к выборам губернатора Красноярского края.
16:29 Норильские полицейские обеспечат безопасность в Единый день голосования.
16:20 У эстафеты огня зимней Универсиады - 2019 появился официальный сайт.
16:07 В Норильске 5 сентября прошла акция «Донор - кровь – жизнь».
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