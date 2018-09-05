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5 сентября 2018, 16:29



Норильские полицейские обеспечат безопасность в Единый день голосования.

Сотрудниками отдела МВД России по Норильску с органами местного самоуправления проведена целенаправленная работа по обеспечению безопасности в ходе проведения выборов. В полиции разработаны комплексные планы по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений в период подготовки и проведения Единого дня голосования. С членами избирательных комиссий проведены рабочие встречи. Подразделением ГИБДД приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности участников дорожного движения. С руководителями частных охранных организаций, обеспечивающих охрану объектов проведения выборов, проведены рабочие встречи по вопросам повышения эффективности охраны и улучшения качества взаимодействия с городским отделом МВД. Перед выборами полицейские проведут обследование избирательных участков с использованием технических средств. После обследования учреждения будут взяты под круглосуточную охрану до окончания выборных мероприятий.

Просмотров:170 9 сентября 2018 года пройдут выборы губернатора Красноярского края. Для проведения голосования и подсчета голосов образовано 68 избирательных участков.Сотрудниками отдела МВД России по Норильску с органами местного самоуправления проведена целенаправленная работа по обеспечению безопасности в ходе проведения выборов. В полиции разработаны комплексные планы по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений в период подготовки и проведения Единого дня голосования. С членами избирательных комиссий проведены рабочие встречи. Подразделением ГИБДД приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности участников дорожного движения.С руководителями частных охранных организаций, обеспечивающих охрану объектов проведения выборов, проведены рабочие встречи по вопросам повышения эффективности охраны и улучшения качества взаимодействия с городским отделом МВД.Перед выборами полицейские проведут обследование избирательных участков с использованием технических средств. После обследования учреждения будут взяты под круглосуточную охрану до окончания выборных мероприятий.