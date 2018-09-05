Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 сентября 2018, 16:51



В норильской мэрии отчитались о готовности к выборам губернатора Красноярского края.

В настоящее время все действующие участковые комиссии приступили к своей работе. С 6 сентября в участковой комиссии по месту жительства можно оформить специальное заявление для того, чтобы проголосовать досрочно. 7 сентября территориальная комиссия по выборам планирует выдачу бюллетеней на все городские УИК. «В Большом Норильске упразднили 4 участка - два в Талнахе, один в Кайеркане и один в Центральном районе города, однако смежные с ними участки располагаются в тех же помещениях на соседних этажах зданий», - отметила в своем выступлении на городской планерке заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Норильска Татьяна Дижечка. Она призвала всех руководителей и организаций НПР напомнить своим сотрудникам о необходимости проголосовать в день выборов за одного из кандидатов на пост главы Красноярского края. О том, какие мероприятия пройдут 9 сентября в городе, рассказала начальник управления культуры Ирина Субочева. Во всех районах в этот день будут работать бесплатные полевые кухни, где горожане смогут угоститься горячим чаем и кашей. В Центральном районе программу «Осенний разгуляй» проведут на Комсомольской площади с 14 до 16 часов. Здесь состоятся концерт с участием творческих коллективов, конкурсы и развлечения, организуют выставку специализированной техники. На Театральной площади в это же время пройдут интерактивы, игры и лотереи, откроется фотозона, площадка «Зумба». «Всемирный день красоты» начнется в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в 14 часов. В рамках акции здесь проведут лекции, беседы, мастер-классы по здоровому образу жизни, правильному питанию, косметологии. Детей в этот день приглашает в 13 часов библиотека на Солнечном, 2, - там состоится игровая программа со стихами, викторинами и конкурсами, посвященными осени и ее приметам. А часом позже в библиотеке на Котульского, 15, пройдут занятия по правилам безопасного пользования интернетом. В Талнахе народные гуляния с участием вокальных и танцевальных коллективов, игровыми программами для детей и взрослых запланированы с 14 до 16 часов на площади Горняков. Старт концертной программы для жителей района Кайеркан возле КДЦ «Юбилейный» запланирован на 13.00. Здесь праздник начнется выступлением творческих коллективов, а продолжится в 14.00 уличной программой «подЗАРЯДка» на площади у Шахтерской, 9. Там же пройдут показательные выступления байк-клуба и мотоклуба.

Просмотров:148 9 сентября все участковые избирательные комиссии НПР будут работать с 8 утра до 8 вечера.В настоящее время все действующие участковые комиссии приступили к своей работе. С 6 сентября в участковой комиссии по месту жительства можно оформить специальное заявление для того, чтобы проголосовать досрочно.7 сентября территориальная комиссия по выборам планирует выдачу бюллетеней на все городские УИК.«В Большом Норильске упразднили 4 участка - два в Талнахе, один в Кайеркане и один в Центральном районе города, однако смежные с ними участки располагаются в тех же помещениях на соседних этажах зданий», - отметила в своем выступлении на городской планерке заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Норильска Татьяна Дижечка. Она призвала всех руководителей и организаций НПР напомнить своим сотрудникам о необходимости проголосовать в день выборов за одного из кандидатов на пост главы Красноярского края.О том, какие мероприятия пройдут 9 сентября в городе, рассказала начальник управления культуры Ирина Субочева. Во всех районах в этот день будут работать бесплатные полевые кухни, где горожане смогут угоститься горячим чаем и кашей.В Центральном районе программу «Осенний разгуляй» проведут на Комсомольской площади с 14 до 16 часов. Здесь состоятся концерт с участием творческих коллективов, конкурсы и развлечения, организуют выставку специализированной техники. На Театральной площади в это же время пройдут интерактивы, игры и лотереи, откроется фотозона, площадка «Зумба».«Всемирный день красоты» начнется в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в 14 часов. В рамках акции здесь проведут лекции, беседы, мастер-классы по здоровому образу жизни, правильному питанию, косметологии.Детей в этот день приглашает в 13 часов библиотека на Солнечном, 2, - там состоится игровая программа со стихами, викторинами и конкурсами, посвященными осени и ее приметам. А часом позже в библиотеке на Котульского, 15, пройдут занятия по правилам безопасного пользования интернетом.В Талнахе народные гуляния с участием вокальных и танцевальных коллективов, игровыми программами для детей и взрослых запланированы с 14 до 16 часов на площади Горняков.Старт концертной программы для жителей района Кайеркан возле КДЦ «Юбилейный» запланирован на 13.00. Здесь праздник начнется выступлением творческих коллективов, а продолжится в 14.00 уличной программой «подЗАРЯДка» на площади у Шахтерской, 9. Там же пройдут показательные выступления байк-клуба и мотоклуба.