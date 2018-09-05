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5 сентября 2018, 21:19



Уже почти два с половиной млн тонн грузов перевезло Енисейское пароходство в текущую навигацию.

Крупнейшим потребителем услуг пароходства традиционно выступает «Норникель» - по его заказам перевезено 1 млн 175 тыс. тонн, в том числе 960 тыс. тонн песка, 138 тыс. тонн генеральных грузов и 66 тыс. тонн серы. Существенный объем грузопотока приходится также на долю АО «Полюс Логистика» - 467 тыс. тонн, ООО «РН-Ванкор» - 262 тыс. тонн и ООО «ДОК «Енисей» - 128 тыс. тонн. Напомним, всего за навигацию 2018 года Енисейское пароходство планирует перевезти порядка 3,5 млн тонн грузов.

Просмотров:91 По данным пароходства, на начало сентября объем грузоперевозок составил 2 млн 430 тыс. тонн.Крупнейшим потребителем услуг пароходства традиционно выступает «Норникель» - по его заказам перевезено 1 млн 175 тыс. тонн, в том числе 960 тыс. тонн песка, 138 тыс. тонн генеральных грузов и 66 тыс. тонн серы.Существенный объем грузопотока приходится также на долю АО «Полюс Логистика» - 467 тыс. тонн, ООО «РН-Ванкор» - 262 тыс. тонн и ООО «ДОК «Енисей» - 128 тыс. тонн.Напомним, всего за навигацию 2018 года Енисейское пароходство планирует перевезти порядка 3,5 млн тонн грузов.