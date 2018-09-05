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5 сентября 2018, 21:36



Первые результаты проверки инцидента на рейсе Москва - Норильск: пилоты Boeing пытались обойти грозовое облако, но их «зацепило».

«Спасибо пилотам! Думала, либо упадем, либо самолет взорвется, очень страшно было! Пилот - молодец, он вывел самолет из грозового фронта. И благодаря ему мы остались живы!»; «Это было очень страшно, правда. Я молилась вслух и держала за руку ребенка, который спал. Потом ударила молния, был слышен очень сильный хлопок. И яркая белая вспышка в иллюминаторах. Я решила, что двигатель загорелся. Очень страшно, сердце из груди выскакивало. Сидишь и ждешь, что будет. Вопрос один: почему мы оказались в грозе?». Специалисты провели поверку обстоятельств этого происшествия и рассказали о ее первых результатах. Андрей Горелов, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, отметил, что это пока лишь предварительные версии, для окончательных выводов может потребоваться месяц и больше: «Все произошло примерно через пять минут после взлета, самолет обходил грозовой фронт. Но Boeing - это не автомобиль, объезжающий ямку, там совсем другие скорости, сложнейшие маневры, частично он в него попал. Ударила молния, к счастью, она не повредила самолет и не вывела из строя системы, поэтому полет был продолжен. Никто не пострадал, заявлений от пассажиров в наше ведомство не поступало. Тем не менее проверка ведется нашим ведомством совместно с Росавиацией – выполнялись ли все условия для безопасности полета, правильно ли действовал экипаж. Пока предварительно установлено, что перед взлетом борт прошел проверку, был исправен, а погодные условия были допустимыми для того, чтобы осуществлять взлет и выполнять авиарейсы».

Просмотров:128 На борту Boeing авиакомпании Nordstar, вылетевшего 31 августа из Москвы в Норильск, находились около 170 человек и 5 членов экипажа. Примерно через пять минут после взлета лайнер начало страшно трясти, а потом пассажиров ослепила яркая вспышка – в крыло ударила молния. После приземления пассажиры поделились впечатлениями в городском паблике:«Спасибо пилотам! Думала, либо упадем, либо самолет взорвется, очень страшно было! Пилот - молодец, он вывел самолет из грозового фронта. И благодаря ему мы остались живы!»;Специалисты провели поверку обстоятельств этого происшествия и рассказали о ее первых результатах.Андрей Горелов, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, отметил, что это пока лишь предварительные версии, для окончательных выводов может потребоваться месяц и больше:«Все произошло примерно через пять минут после взлета, самолет обходил грозовой фронт. Но Boeing - это не автомобиль, объезжающий ямку, там совсем другие скорости, сложнейшие маневры, частично он в него попал. Ударила молния, к счастью, она не повредила самолет и не вывела из строя системы, поэтому полет был продолжен. Никто не пострадал, заявлений от пассажиров в наше ведомство не поступало. Тем не менее проверка ведется нашим ведомством совместно с Росавиацией – выполнялись ли все условия для безопасности полета, правильно ли действовал экипаж.Пока предварительно установлено, что перед взлетом борт прошел проверку, был исправен, а погодные условия были допустимыми для того, чтобы осуществлять взлет и выполнять авиарейсы».