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5 сентября 2018, 21:48



В этом году в Норильске впервые голосующие получат подарки.



Просмотров:113 Тем, кому исполнилось 18 лет после 14 сентября 2014 года, и нынешнее голосование на губернаторских выборах для них первое, приготовлены подарки - портативная Bluetooth-колонка с FM-радио. Мощность колонки 3 Вт. Диапазон воспроизводимых частот 150 Hz–18 kHz. Колонка может транслировать музыку через Bluetooth, с микро-SD, USB-флешки или принимая ФМ-радио в течение трех часов.