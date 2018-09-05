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5 сентября 2018, 21:56



Из Дудинки в Египет отправили первую партию древесины.

Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, на экспорт в Египет отправили околопяти тыс. тонн пиломатериалов. Древесину в Дудинку доставили из Лесосибирска на баржах по Енисею и перегрузили на морское судно-теплоход «Александр Сибиряков». Как отметили в таможне, если опыт окажется положительным, то отгрузки станут регулярными.

Просмотров:86 Первую партию пиломатериалов хвойных пород отправили из Дудинки по Северному морскому пути в египетский порт Александрию.Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, на экспорт в Египет отправили околопяти тыс. тонн пиломатериалов.Древесину в Дудинку доставили из Лесосибирска на баржах по Енисею и перегрузили на морское судно-теплоход «Александр Сибиряков». Как отметили в таможне, если опыт окажется положительным, то отгрузки станут регулярными.