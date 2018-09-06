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6 сентября 2018, 09:55



В предстоящее воскресенье, 9 сентября, в Норильске будет организован бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Кроме этого, в этот день маршруты № 1А и 1Б будут работать по графику буднего дня - с 7.20 до 18.23.

Просмотров:146 Такое решение принято властями Норильска для улучшения транспортной доступности жителей до избирательных участков. Бесплатный проезд предусмотрен для всех пассажиров муниципального транспорта МУП «НПОПАТ», в том числе в автобусах межрайонного следования.Кроме этого, в этот день маршруты № 1А и 1Б будут работать по графику буднего дня - с 7.20 до 18.23.