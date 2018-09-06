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6 сентября 2018, 10:30



26-летнего норильчанина осудят за наркотики и угон.

В мае он, будучи пьяным, угнал автомобиль. Машина стояла возле дома на Комсомольской, была не заперта и заведена. Злоумышленник воспользовался ситуацией и поехал кататься по городу. Теперь он обвиняется в двух эпизодах преступной деятельности, а именно: в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а также в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (угон). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.

Просмотров:137 В марте этого года парень был задержан полицейскими после приобретения 0,242 гр. наркотиков у неизвестного лица в подъезде дома на Ленинградской.В мае он, будучи пьяным, угнал автомобиль. Машина стояла возле дома на Комсомольской, была не заперта и заведена. Злоумышленник воспользовался ситуацией и поехал кататься по городу.Теперь он обвиняется в двух эпизодах преступной деятельности, а именно: в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а также в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (угон).Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.