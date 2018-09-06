Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 сентября 2018, 10:49



Заполярная команда приветствует нового наставника. У МФК «Норильский никель» новый главный тренер.

Свою тренерскую деятельность Евгений Куксевич начал в якутской «Заре». В 2008 году он возглавил возродившийся «Сибиряк» и с ходу вывел команду в Суперлигу. После этого Евгений Алексеевич работал тренером юношеской новосибирской команды, а также тренером основного состава. С 2014 по 2018 год занимал пост главного тренера ПМФК «Сибиряк». За это время Евгений Куксевич дважды приводил команду к бронзовым медалям Суперлиги и к финалу Кубка России. А в сезоне 2017/2018 «Сибиряк» завоевал серебро чемпионата России и впервые в своей истории получил право на участие в еврокубке - Лиге чемпионов. Евгений Куксевич покинул «Сибиряк» по истечению срока контракта. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» приветствует нового главного тренера. Надеется на плодотворное сотрудничество, создание боеспособной команды для достижения поставленных целей. Желает удачи Евгению Алексеевичу в новом клубе, с нетерпением ждет первых результатов и реализации его мини-футбольной философии в МФК «Норильский никель»!

Просмотров:136 С 6 сентября 2018 года новым главным тренером мини-футбольного клуба «Норильский никель» назначен Евгений Куксевич, сообщает пресс-служба клуба.Свою тренерскую деятельность Евгений Куксевич начал в якутской «Заре». В 2008 году он возглавил возродившийся «Сибиряк» и с ходу вывел команду в Суперлигу. После этого Евгений Алексеевич работал тренером юношеской новосибирской команды, а также тренером основного состава.С 2014 по 2018 год занимал пост главного тренера ПМФК «Сибиряк».За это время Евгений Куксевич дважды приводил команду к бронзовым медалям Суперлиги и к финалу Кубка России. А в сезоне 2017/2018 «Сибиряк» завоевал серебро чемпионата России и впервые в своей истории получил право на участие в еврокубке - Лиге чемпионов. Евгений Куксевич покинул «Сибиряк» по истечению срока контракта.