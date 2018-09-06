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6 сентября 2018, 10:49

Заполярная команда приветствует нового наставника. У МФК «Норильский никель» новый главный тренер.


С 6 сентября 2018 года новым главным тренером мини-футбольного клуба «Норильский никель» назначен Евгений Куксевич, сообщает пресс-служба клуба.
Свою тренерскую деятельность Евгений Куксевич начал в якутской «Заре». В 2008 году он возглавил возродившийся «Сибиряк» и с ходу вывел команду в Суперлигу. После этого Евгений Алексеевич работал тренером юношеской новосибирской команды, а также тренером основного состава.
С 2014 по 2018 год занимал пост главного тренера ПМФК «Сибиряк».
За это время Евгений Куксевич дважды приводил команду к бронзовым медалям Суперлиги и к финалу Кубка России. А в сезоне 2017/2018 «Сибиряк» завоевал серебро чемпионата России и впервые в своей истории получил право на участие в еврокубке - Лиге чемпионов. Евгений Куксевич покинул «Сибиряк» по истечению срока контракта.
Мини-футбольный клуб «Норильский никель» приветствует нового главного тренера. Надеется на плодотворное сотрудничество, создание боеспособной команды для достижения поставленных целей. Желает удачи Евгению Алексеевичу в новом клубе, с нетерпением ждет первых результатов и реализации его мини-футбольной философии в МФК «Норильский никель»!

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