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6 сентября 2018, 10:50



В Норильске инвалида подозревают в мошенничестве с выплатами.

54-летний норильчанин-инвалид в период с октября по ноябрь 2017 года обратился в отделение социального страхования с заявлением на компенсацию расходов на приобретение технических средств реабилитации стоимостью 176 тысяч рублей с заведомо подложными документами. Дознавателями отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.

Просмотров:154 Дознаватели отдела МВД России по г. Норильску окончили расследование и направили в Норильский городской суд уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в мошенничестве при получении выплат.54-летний норильчанин-инвалид в период с октября по ноябрь 2017 года обратился в отделение социального страхования с заявлением на компенсацию расходов на приобретение технических средств реабилитации стоимостью 176 тысяч рублей с заведомо подложными документами.Дознавателями отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.