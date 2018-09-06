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6 сентября 2018, 11:17



В Норильске выявили точку продажи запрещенного непищевого алкоголя.

Индивидуальный предприниматель будет привлечен к административной ответственности. По данному факту возбуждено административное производство по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 1500 до 2000 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащих жидкостей и алкогольной продукции в Норильске будет продолжена.

Просмотров:137 В ходе проведения проверки в Норильске на улице Лауреатов был обнаружен магазин, в котором продавали спиртосодержащую продукцию с содержанием этилового спирта от 75 до 95%. Всего полицейские изъяли 10 бутылочек со спиртным, общий объем которых составил 2,5 литра.Индивидуальный предприниматель будет привлечен к административной ответственности. По данному факту возбуждено административное производство по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 1500 до 2000 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащих жидкостей и алкогольной продукции в Норильске будет продолжена.