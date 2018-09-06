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6 сентября 2018, 11:56



Музей Норильска в выходные проведет субботник в сквере, а также экологическую акцию «Где обедал воробей».

9 сентября музей организует экологическую акцию «Где обедал воробей». Участники акции узнают о птицах нашего города, смастерят экокормушки, выберут лучшие и украсят ими музейный сквер, чтобы поддержать обитающих там птиц в надвигающуюся долгую полярную зиму. Новые экологичные кормушки заменят старые, пластиковые и бумажные конструкции. Акция стартует в 13 часов в музее с беседы «Птицы нашего города». Затем научные сотрудники проведут мастер-класс по изготовлению экокормушек. Участие бесплатное, по предварительной записи по телефону 46-13-27. Параллельно музей запускает семейный конкурс на лучшую экокормушку для птиц. Важно, чтобы они были сделаны из экологичных материалов. Для победителей конкурса и всех его участников музей подготовил подарки. Регистрация участников начнется 9 сентября в 12.40. Итоги подведут в тот же день в 15 часов. Лучшие кормушки тоже будут установлены в музейном сквере.

Просмотров:101 Музейный сквер - исторический центр города, уютное и популярное место отдыха горожан, а еще место обитания птиц. 8 сентября Музей Норильска организует здесь субботник и приглашает в помощники всех желающих горожан, особенно соседей и любителей собак, к 10 часам. Необходимым инвентарем волонтеры будут обеспечены.9 сентября музей организует экологическую акцию «Где обедал воробей». Участники акции узнают о птицах нашего города, смастерят экокормушки, выберут лучшие и украсят ими музейный сквер, чтобы поддержать обитающих там птиц в надвигающуюся долгую полярную зиму. Новые экологичные кормушки заменят старые, пластиковые и бумажные конструкции. Акция стартует в 13 часов в музее с беседы «Птицы нашего города». Затем научные сотрудники проведут мастер-класс по изготовлению экокормушек. Участие бесплатное, по предварительной записи по телефону 46-13-27.Параллельно музей запускает семейный конкурс на лучшую экокормушку для птиц. Важно, чтобы они были сделаны из экологичных материалов. Для победителей конкурса и всех его участников музей подготовил подарки. Регистрация участников начнется 9 сентября в 12.40. Итоги подведут в тот же день в 15 часов. Лучшие кормушки тоже будут установлены в музейном сквере.