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6 сентября 2018, 12:01



Норильчане определят территории благоустройства города. 9 сентября, в день выборов губернатора Красноярского края, граждане смогут отдать свой голос за обновление дворов, детских и спортивных площадок, обустройство зон отдыха в Норильске и его районах.

Следует отметить, что такая практика взаимодействия власти и населения показала высокую эффективность на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Тогда сами норильчане определили места, которые они хотели бы видеть обновленными. В результате ведутся либо уже завершены работы по следующим адресам: Набережная Урванцева, 23, Набережная Урванцева, 33, территория, прилегающая к озеру Долгое, ул. Нансена, 52-54, ул. Энтузиастов, 7, ул. Космонавтов, 17-23, территория между ул. Маслова и Бауманской, ул. Надеждинская, 3-5, ул. Озерная, 15а. В этот раз активным гражданам также предлагается не оставаться в стороне от формирования комфортной городской среды, а высказать свои пожелания и предложения по улучшению родного города.

Просмотров:117 Для этого на первых этажах зданий, в которых расположены избирательные участки, с 8 до 19 часов будут работать волонтеры. Молодые люди предложат норильчанам заполнить опросные листы и выбрать адреса и территории, которые, на их взгляд, нуждаются в первоочередном благоустройстве.Следует отметить, что такая практика взаимодействия власти и населения показала высокую эффективность на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Тогда сами норильчане определили места, которые они хотели бы видеть обновленными. В результате ведутся либо уже завершены работы по следующим адресам: Набережная Урванцева, 23, Набережная Урванцева, 33, территория, прилегающая к озеру Долгое, ул. Нансена, 52-54, ул. Энтузиастов, 7, ул. Космонавтов, 17-23, территория между ул. Маслова и Бауманской, ул. Надеждинская, 3-5, ул. Озерная, 15а.В этот раз активным гражданам также предлагается не оставаться в стороне от формирования комфортной городской среды, а высказать свои пожелания и предложения по улучшению родного города.