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6 сентября 2018, 13:33



4 сентября в Норильске стартовал дополнительный период пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.

4 сентября русский язык пересдавали 65 девятиклассников; 7 сентября на экзамен по математике заявлено 110 ребят из этой же волны. 10 сентября у 9-классников физика (ее сдают 3 человека), биология (20 человек), история (7 человек), география (71 школьник). 12 сентября 9-классники сдают еще ряд предметов по выбору: химию - 6 человек, информатику - 14, обществознание - 64 человека и литературу - 6 человек. Период с 17 по 22 сентября в образовании объявлен резервным - в это время пересдача коснется тех, кто по уважительной причине не смог участвовать в основные дни, а также для тех, кто в основные дни получил неудовлетворительный результат. В случае с 11-классниками ситуация выглядит так: 4.09.2018 шесть ребята сдали ЕГЭ по русскому языку, все прошло без нарушений. 7 сентября им предстоит сдать математику базового уровня (количество сдающих - 15 человек). 15 сентября - резервный день. В пунктах проведения экзаменов в нашем городе организаторы обеспечили видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование работ участников в экзаменационных пунктах, - все как положено. Свои результаты участники экзамена узнают не ранее 19 сентября.

Просмотров:78 Это значит, что выпускники, не получившие документ об образовании в основной период сдачи, могут пересдать экзамены в сентябре.4 сентября русский язык пересдавали 65 девятиклассников; 7 сентября на экзамен по математике заявлено 110 ребят из этой же волны. 10 сентября у 9-классников физика (ее сдают 3 человека), биология (20 человек), история (7 человек), география (71 школьник).12 сентября 9-классники сдают еще ряд предметов по выбору: химию - 6 человек, информатику - 14, обществознание - 64 человека и литературу - 6 человек.Период с 17 по 22 сентября в образовании объявлен резервным - в это время пересдача коснется тех, кто по уважительной причине не смог участвовать в основные дни, а также для тех, кто в основные дни получил неудовлетворительный результат.В случае с 11-классниками ситуация выглядит так:4.09.2018 шесть ребята сдали ЕГЭ по русскому языку, все прошло без нарушений. 7 сентября им предстоит сдать математику базового уровня (количество сдающих - 15 человек). 15 сентября - резервный день.В пунктах проведения экзаменов в нашем городе организаторы обеспечили видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование работ участников в экзаменационных пунктах, - все как положено.Свои результаты участники экзамена узнают не ранее 19 сентября.